L’ancien joueur suisse a toujours des analyses pertinente et progressistes.

Selon lui, l’émergence de Dominic Thiem pourrait permettre peut-être à Roger Federer de conserver sa place de meilleur joueur de tous les temps.

Ce n’est pas exactement ce qu’il exprime mais c’est sûrement ce qu’il pense. « Dominic peut peut devenir le Andy Murray des années 2020. Sa victoire à l’US Open va l’aider, car il a enfin son premier titre du Grand Chelem. Nous comptons sur lui pour continuer sur sa lancée et confirmer qu’il est bien un grand champion sur toutes les surfaces et qu’il est capable de barrer la route à Rafael Nadal et Novak Djokovic ».

Puis Marc évoque précisément le palmarès de son ami Roger, et l’idée que si Thiem est performant cela pourrait permettre à Federer de conserver quelques records : « Soyons honnêtes, l’Autrichien est aujourd’hui le meilleur allié de Roger Federer. Si Roger espère conserver certains de ses records, il devra compter sur Thiem dans les prochaines années »