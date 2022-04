Consultant star de la RTS, Marc Rosset a donné son point de vue sur plusieurs sujets dont la sépa­ra­tion de Novak Djokovic avec Marian Vajda et la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty.

« C’est bien de le revoir ! J’ai suivi de près son 1er tour à Monte‐Carlo contre Bublik. C’était pas mal, mais Stan a logi­que­ment manqué de « gaz » et s’est écroulé dans le 3e set. Je pour­rais dire que ce qu’il a montré est promet­teur, mais cela dépend aussi de son objectif final. S’il s’agit de retrouver un bon niveau, cela va aller vite et donc on peut être rassuré par sa dernière pres­ta­tion. S’il s’agit de « claquer un gros truc », alors il en est encore très loin. Il faut de la patience. »