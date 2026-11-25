Spécialiste du double, l’Espagnol Marcel Granollers a accordé une inter­view à Clay Tenis avant le quart de finale de Coupe Davis de son équipe, programmé jeudi contre l’Autriche.

Le vétéran n’a pas tari d’éloges à l’égard de son illustre coéqui­pier, Carlos Alcaraz.

« Quand je le regarde jouer, je suis épous­touflé, honnê­te­ment, je suis épous­touflé parce qu’on sait à quel point c’est diffi­cile de jouer au tennis, on sait à quel point c’est diffi­cile d’obtenir de bons résul­tats, et quand on le regarde jouer et qu’on voit ce qu’il fait, avec cette aisance, ce naturel qui émane de lui, c’est vrai­ment incroyable. Le fait est que derrière tout cela, il y a énor­mé­ment de travail, et il faut le recon­naître, car beau­coup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens voient son talent, mais ne mesurent pas l’effort qui se cache derrière. Il faut l’apprécier à sa juste valeur, car sans travail, ce talent a plus de mal à s’exprimer. »