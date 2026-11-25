Spécialiste du double, l’Espagnol Marcel Granollers a accordé une interview à Clay Tenis avant le quart de finale de Coupe Davis de son équipe, programmé jeudi contre l’Autriche.
Le vétéran n’a pas tari d’éloges à l’égard de son illustre coéquipier, Carlos Alcaraz.
« Quand je le regarde jouer, je suis époustouflé, honnêtement, je suis époustouflé parce qu’on sait à quel point c’est difficile de jouer au tennis, on sait à quel point c’est difficile d’obtenir de bons résultats, et quand on le regarde jouer et qu’on voit ce qu’il fait, avec cette aisance, ce naturel qui émane de lui, c’est vraiment incroyable. Le fait est que derrière tout cela, il y a énormément de travail, et il faut le reconnaître, car beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens voient son talent, mais ne mesurent pas l’effort qui se cache derrière. Il faut l’apprécier à sa juste valeur, car sans travail, ce talent a plus de mal à s’exprimer. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.