Lors d’un bel entre­tien accordé à nos amis de Punto De Break, l’an­cien coach de Juan Martin Del Potro dresse un bilan peu glorieux du tennis actuel. Pour lui, le circuit masculin manque vrai­ment de cham­pions avec un style diffé­rent. Si l’on analyse le dernier US Open, il est clair que Marcelo a raison.

« Les maté­riaux et les balles ont permis au tennis masculin d’aller là où était le tennis féminin avant, c’est à dire sur un tennis basé unique­ment sur la puis­sance. Aujourd’hui ça se joue très vite, pour moi ce n’est trés esthé­tique. Avant, il y en avait deux ou trois cham­pions qui jouaient très vite, deux ou trois qui étaient très régu­liers, c’était par exemple le cas de David Ferrer. Quand on le jouait, on savait qu’on ne pouvait pas baisser les bras pendant cinq heures, et si c’était le tour de Feliciano López, tout était diffé­rent car il était sans cesse au filet. Avec Wawrinka, c’était aussi un autre film. Il y avait des joueurs énormes, chacun avec son propre style. Maintenant, tout est pareil, c’est pour­quoi je n’aime pas telle­ment regarder les matchs, actuel­le­ment je regarde davan­tage le tennis féminin »