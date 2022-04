Connu pour son tempé­ra­ment volca­nique sur comme en dehors des courts, Marcelo Rios, retraité depuis 2014, a donné une longue inter­view au quoti­dien chilien La Tercera dans laquelle il ne manie pas vrai­ment la langue de bois. Interrogé sur le choix de Novak Djokovic de ne pas se faire vacciner, l’an­cien numéro 1 mondial s’est lâché.

« C’est un gros idiot, il va perdre sa carrière et il ne sera pas le meilleur joueur de l’his­toire à cause d’un vaccin. Je pensais la même chose (sur le vaccin, ndlr), mais j’ai commencé à voyager et je devais le prendre. Avant, on pouvait peut‐être penser ça, mais il va tout foutre en l’air parce que c’est un idiot. Je ne sais pas quelle en est la raison, mais si vous jouez pour être le meilleur de l’his­toire et que vous allez foutre en l’air votre carrière pour quelques vaccins, vous devez être le roi des cons. Je pense qu’au début, c’était par peur, mais main­te­nant il est trop arrogant. »