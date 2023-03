Premier joueur sud‐américain à avoir été sommet du tennis mondial, en mars 1998, Marcelo Rios est égale­ment le seul numéro 1 dans l’his­toire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem. Invité du ESPN FShow, le Chilien a fait une décla­ra­tion à ce sujet.

« Je suis désolé mais je ne regrette rien, ne pas avoir gagner de Grand Chelem ne m’empêche pas de dormir. Je pense qu’il y a plus de mérite à être numéro 1 mondial que de gagner un Grand Chelem. Si je n’en ai pas gagné, c’est qu’il y a une raison et que je n’ai pas pu le faire, donc je n’en perds pas le sommeil, et j’ai été numéro un mondial pendant six semaines. Je n’ai pas l’im­pres­sion de ne pas avoir pu faire quelque chose, parce qu’en étant numéro un en tant que Chilien, sans la stature des autres, j’ai l’im­pres­sion d’avoir payé pour cela. Je pense que les Chiliens n’ac­cordent pas d’im­por­tance aux idoles, ils sont très envieux des gens qui réussissent. »