Connu pour son tempé­ra­ment volca­nique sur comme en dehors des courts, l’an­cien numéro 1 mondial Marcelo Rios va encore se mettre beau­coup de monde à dos avec cette décla­ra­tion surpre­nante sur ESPN, rapportée par nos confrères de Clay.

« Pour moi, Federer n’est pas un joueur que l’on voit et dont on se dit qu’il est diver­tis­sant. J’aime sa façon de jouer parce que c’est un gars incroya­ble­ment facile, très intel­li­gent sur le court, très bon. Je ne trouve pas Djokovic diver­tis­sant non plus. Ce ne sont pas des Kyrgios ou Fognini dont on attend qu’ils mettent le bazar. C’est plus diver­tis­sant. Le tennis a toujours eu des restric­tions. Si vous dites une insulte, vous recevez une amende, si vous jetez votre raquette, une autre amende. En confé­rence de presse, on ne peut pas dire du mal de quel­qu’un. À Wimbledon, on s’ha­bille en blanc et on a l’air de je ne sais quoi. Le tennis est ennuyeux, c’est comme regarder du cricket. Puis un gars comme Kyrgios arrive et révo­lu­tionne tout. Il remplit les stades, c’est un spec­tacle. Ma person­na­lité était aussi un peu celle‐ci. J’avais l’ha­bi­tude d’at­tirer l’at­ten­tion en lançant des raquettes ou en lâchant des insultes. Les gens étaient amusés », a lâché le Chilien, dont la concep­tion du tennis fait peur.