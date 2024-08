Le joueur de tennis Marco Bortolotti a connu en 2023 une affaire très simi­laire à celle de son compa­triote Jannik Sinner. Lui aussi avait subi un contrôle positif, et a très vite été blanchi, en perdant juste les points et le prize money du tournoi lors duquel le contrôle en ques­tion avait eu lieu.

Il est revenu sur l’af­faire Sinner pour le média Italien Ubitennis, en affi­chant tout son soutien pour le numéro un mondial, et en rembal­lant les joueurs qui l’ont critiqué sans avoir tous les paramètres.

« Ceux comme Kyrgios, Pouille ou Shapovalov parlent à contre­temps car ils n’ont pas fait d’ana­lyse et ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ils lisent un titre et parlent parce qu’ils sont envieux. Jannik a toute ma soli­da­rité et mon soutien. Alors bien sûr, c’est une person­na­lité publique et par rapport à mon cas, beau­coup plus de gens le sauront, mais je crois et j’es­père pour lui que le pire est passé. C’est vrai­ment con : on parle d’une crème pour plaies qui n’in­fluence pas les perfor­mances , même pour lui ils ont trouvé une quan­tité minime. »