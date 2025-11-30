L’ancien préparateur physique de Novak est maintenant au chevet de Rune, et il espère vraiment pouvoir « transformé » le Danois qui n’est pas assez cohérent « biomécaniquement » comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis.
« Holger a un potentiel énorme. Explosif, coordonné, avec un instinct naturel très développé. Mais il a tendance à dépenser beaucoup d’énergie en excès, surtout quand ce n’est pas nécessaire . Le premier défi a donc été de l’aider à la gérer. Nous avons rétabli l’ordre. D’abord dans la gestion de la charge, puis dans la qualité des mouvements. Holger a toujours tendance à se donner à fond, mais pour récupérer, il faut de la discipline : progression, intensité contrôlée, respect du temps. Parfois, il est judicieux de le ralentir »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 10:10