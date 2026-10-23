Ancien préparateur physique de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Marco Panichi s’est exprimé sur l’actualité tennistique lors d’une interview accordée à Gonzo Tennis, dont les propos sont relayés par Ubitennis.
Il a notamment prédit que le nouveau phénomène du circuit et véritable révélation de la saison, Rafael Jodar, serait le prochain joueur à remporter son premier titre en Grand Chelem.
« Je miserais uniquement sur Rafael Jodar, car selon moi il dispose encore d’une marge de progression assez importante. À mon avis, ce bond en avant qu’il a réalisé n’est pas définitif. Il continuera à s’améliorer sur le plan physique. J’aime beaucoup sa façon de se déplacer. Je vois aussi de grands joueurs comme Auger‐Aliassime, qui est encore jeune et qui, selon moi, a tout ce qu’il faut pour réussir, s’il continue à bien travailler au cours des dix prochaines années. La seule difficulté que je lui vois, c’est la résistance mentale, c’est-à-dire sa capacité à se gérer dans les moments cruciaux. Autrement dit, ce qui est arrivé à plusieurs reprises au fil des ans à Zverev. Je me souviens de matchs pratiquement gagnés contre Nole, qu’il a finalement perdus, mais surtout pour une question de mental. Mais bon, je reste sur Jodar ».
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 12:11