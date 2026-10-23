Ancien prépa­ra­teur physique de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Marco Panichi s’est exprimé sur l’ac­tua­lité tennis­tique lors d’une inter­view accordée à Gonzo Tennis, dont les propos sont relayés par Ubitennis.

Il a notam­ment prédit que le nouveau phéno­mène du circuit et véri­table révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, serait le prochain joueur à remporter son premier titre en Grand Chelem.

« Je mise­rais unique­ment sur Rafael Jodar, car selon moi il dispose encore d’une marge de progres­sion assez impor­tante. À mon avis, ce bond en avant qu’il a réalisé n’est pas défi­nitif. Il conti­nuera à s’améliorer sur le plan physique. J’aime beau­coup sa façon de se déplacer. Je vois aussi de grands joueurs comme Auger‐Aliassime, qui est encore jeune et qui, selon moi, a tout ce qu’il faut pour réussir, s’il continue à bien travailler au cours des dix prochaines années. La seule diffi­culté que je lui vois, c’est la résis­tance mentale, c’est-à-dire sa capa­cité à se gérer dans les moments cruciaux. Autrement dit, ce qui est arrivé à plusieurs reprises au fil des ans à Zverev. Je me souviens de matchs prati­que­ment gagnés contre Nole, qu’il a fina­le­ment perdus, mais surtout pour une ques­tion de mental. Mais bon, je reste sur Jodar ».