Dans une interview donnée à La Repubblica, l’ancien coach physique de Sinner qui est au chevet de Rune actuellement a fait un point précis de son travail et il a insisté sur l’idée que le physique peut faire la différence.
« Un joueur de tennis doit être comme un bon décathlonien : ni trop résistant, ni trop explosif. Un juste milieu. Novak et Jannik sont les plus adaptés physiquement .Mais en termes de capacités athlétiques, Fognini était impressionnant Comme Rune : impossible de le surprendre avec un amorti. C’est un plaisir de voir Jasmine Paolini se déplacer : elle a une force incroyable. Les jambes d’ Iga Swiatek sont les meilleures du circuit. Emma Navarro a également un grand potentiel »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 11:43