Dans une inter­view donnée à La Repubblica, l’an­cien coach physique de Sinner qui est au chevet de Rune actuel­le­ment a fait un point précis de son travail et il a insisté sur l’idée que le physique peut faire la différence.

« Un joueur de tennis doit être comme un bon décath­lo­nien : ni trop résis­tant, ni trop explosif. Un juste milieu. Novak et Jannik sont les plus adaptés physi­que­ment .Mais en termes de capa­cités athlé­tiques, Fognini était impres­sion­nant Comme Rune : impos­sible de le surprendre avec un amorti. C’est un plaisir de voir Jasmine Paolini se déplacer : elle a une force incroyable. Les jambes d’ Iga Swiatek sont les meilleures du circuit. Emma Navarro a égale­ment un grand potentiel »