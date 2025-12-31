AccueilATPMarco Panichi, ancien préparateur physique de Djokovic et Sinner : "Un joueur...
Marco Panichi, ancien prépa­ra­teur physique de Djokovic et Sinner : « Un joueur de tennis doit être comme un bon décath­lo­nien : ni trop résis­tant, ni trop explosif. Un juste milieu. Novak et Jannik sont les plus adaptés physiquement »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans une inter­view donnée à La Repubblica, l’an­cien coach physique de Sinner qui est au chevet de Rune actuel­le­ment a fait un point précis de son travail et il a insisté sur l’idée que le physique peut faire la différence.

« Un joueur de tennis doit être comme un bon décath­lo­nien : ni trop résis­tant, ni trop explosif. Un juste milieu. Novak et Jannik sont les plus adaptés physi­que­ment .Mais en termes de capa­cités athlé­tiques, Fognini était impres­sion­nant Comme Rune : impos­sible de le surprendre avec un amorti. C’est un plaisir de voir  Jasmine Paolini se déplacer : elle a une force incroyable.  Les jambes d’ Iga Swiatek sont les meilleures du circuit. Emma Navarro a égale­ment un grand potentiel »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 11:43

