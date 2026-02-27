Holger est à fond au sujet de sa rééducation et cela depuis le premier jours. Une rupture du tendon d’Achille n’est pas une blessure anodine, et malgré des efforts importants les résultats ne sont pas garantis. Son coach physique a bien voulu faire le point. Il reconnait que son joueur est plus qu’impliqué mais que rien n’est acquis d’autant que la partie mentale est difficile à mesurer.
« Nous sommes légèrement en avance sur le calendrier, si l’on peut dire. Il travaille très dur, et cela nous donne de l’espoir. L’aspect mental est aussi primordial et il n’existe pas de statistiques permettant de quantifier son importance. Une fois le tendon, dans ce cas précis, complètement guéri, il faut surmonter la peur de faire un contre‐mouvement, un sprint ou de réceptionner un service. Tout dépend de la façon dont le joueur gère cela.Concernant le moment de son retour, nous n’avons pas fixé de calendrier. En fonction de sa réaction, nous déciderons du moment opportun pour son retour, non pas pour obtenir un résultat, mais pour lui permettre de retrouver ce sentiment de compétition »
Publié le vendredi 27 février 2026 à 09:45