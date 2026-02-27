Holger est à fond au sujet de sa réédu­ca­tion et cela depuis le premier jours. Une rupture du tendon d’Achille n’est pas une bles­sure anodine, et malgré des efforts impor­tants les résul­tats ne sont pas garantis. Son coach physique a bien voulu faire le point. Il recon­nait que son joueur est plus qu’im­pliqué mais que rien n’est acquis d’au­tant que la partie mentale est diffi­cile à mesurer.

« Nous sommes légè­re­ment en avance sur le calen­drier, si l’on peut dire. Il travaille très dur, et cela nous donne de l’es­poir. L’aspect mental est aussi primor­dial et il n’existe pas de statis­tiques permet­tant de quan­ti­fier son impor­tance. Une fois le tendon, dans ce cas précis, complè­te­ment guéri, il faut surmonter la peur de faire un contre‐mouvement, un sprint ou de récep­tionner un service. Tout dépend de la façon dont le joueur gère cela.Concernant le moment de son retour, nous n’avons pas fixé de calen­drier. En fonc­tion de sa réac­tion, nous déci­de­rons du moment opportun pour son retour, non pas pour obtenir un résultat, mais pour lui permettre de retrouver ce senti­ment de compétition »