AccueilATPMarco Panichi, ex-préparateur physique de Djokovic et Sinner : "Novak a toujours...
ATP

Marco Panichi, ex‐préparateur physique de Djokovic et Sinner : « Novak a toujours été à des années‐lumière en ce qui concerne la gestion de ses émotions. Entre ses pas de danse et ses imita­tions, je devais souvent le freiner »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Dans un long entre­tien accordé à nos amis d’Ubitennis, Marco Panichi évoque ses souve­nirs avec le Serbe quand il a fait partie de son team.

« Novak a toujours été à des années‐lumière en ce qui concerne la gestion de ses émotions. Entre ses pas de danse et ses imita­tions, je devais souvent le freiner. Il y a eu une connexion immé­diate, nous sommes entrés dans une connexion humaine très forte. Je n’ai jamais rencontré quel­qu’un d’aussi curieux, avec autant de désir d’ap­prendre et de contri­buer. Sa gran­deur rési­dait dans le partage : vous lui donniez des instruc­tions et il les assi­mi­lait avec son propre code. Nous avons tous les deux évolué. Il avait une disci­pline obses­sion­nelle et une atten­tion aux détails impec­cable. Il voulait toujours essayer quelque chose de nouveau. Je me souviens de certaines après‐midi : nous étions épuisés, mais heureux ».

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 09:36

Article précédent
Raducanu opère un chan­ge­ment radical concer­nant sa raquette..

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.