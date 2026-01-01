Dans un long entretien accordé à nos amis d’Ubitennis, Marco Panichi évoque ses souvenirs avec le Serbe quand il a fait partie de son team.
« Novak a toujours été à des années‐lumière en ce qui concerne la gestion de ses émotions. Entre ses pas de danse et ses imitations, je devais souvent le freiner. Il y a eu une connexion immédiate, nous sommes entrés dans une connexion humaine très forte. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi curieux, avec autant de désir d’apprendre et de contribuer. Sa grandeur résidait dans le partage : vous lui donniez des instructions et il les assimilait avec son propre code. Nous avons tous les deux évolué. Il avait une discipline obsessionnelle et une attention aux détails impeccable. Il voulait toujours essayer quelque chose de nouveau. Je me souviens de certaines après‐midi : nous étions épuisés, mais heureux ».
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 09:36