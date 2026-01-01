Dans un long entre­tien accordé à nos amis d’Ubitennis, Marco Panichi évoque ses souve­nirs avec le Serbe quand il a fait partie de son team.

« Novak a toujours été à des années‐lumière en ce qui concerne la gestion de ses émotions. Entre ses pas de danse et ses imita­tions, je devais souvent le freiner. Il y a eu une connexion immé­diate, nous sommes entrés dans une connexion humaine très forte. Je n’ai jamais rencontré quel­qu’un d’aussi curieux, avec autant de désir d’ap­prendre et de contri­buer. Sa gran­deur rési­dait dans le partage : vous lui donniez des instruc­tions et il les assi­mi­lait avec son propre code. Nous avons tous les deux évolué. Il avait une disci­pline obses­sion­nelle et une atten­tion aux détails impec­cable. Il voulait toujours essayer quelque chose de nouveau. Je me souviens de certaines après‐midi : nous étions épuisés, mais heureux ».