Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit principal avant 2027.
Son ancien préparateur, Marco Panichi, qui a également travaillé avec Novak Djokovic, a donné son avis sur sa blessure au genou lors d’une interview accordée à Gonzo Tennis, dont les propos sont relayés par Ubitennis.
« C’est une maladie classique du coureur. Une inflammation due à une surcharge . Surtout, une mauvaise foulée peut entraîner, avec le temps, une inflammation. C’est embêtant , car si l’inflammation devient chronique, la guérison est plus longue. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Jannik, mais c’est une pathologie assez courante chez les coureurs, surtout sur les surfaces dures. C’est juste un peu gênant. En tout cas, en toutes ces années. Je n’ai quasiment jamais entendu parler de quelqu’un qui ait subi une opération pour ce type de blessure. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.