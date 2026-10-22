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Marco Panichi, ex‐préparateur physique de Jannik Sinner : « Je n’ai quasi­ment jamais entendu parler de quel­qu’un qui ait subi une opéra­tion pour ce type de blessure »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit prin­cipal avant 2027. 

Son ancien prépa­ra­teur, Marco Panichi, qui a égale­ment travaillé avec Novak Djokovic, a donné son avis sur sa bles­sure au genou lors d’une inter­view accordée à Gonzo Tennis, dont les propos sont relayés par Ubitennis.

« C’est une maladie clas­sique du coureur. Une inflam­ma­tion due à une surcharge . Surtout, une mauvaise foulée peut entraîner, avec le temps, une inflam­ma­tion. C’est embê­tant , car si l’in­flam­ma­tion devient chro­nique, la guérison est plus longue. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui est arrivé à Jannik, mais c’est une patho­logie assez courante chez les coureurs, surtout sur les surfaces dures. C’est juste un peu gênant. En tout cas, en toutes ces années. Je n’ai quasi­ment jamais entendu parler de quel­qu’un qui ait subi une opéra­tion pour ce type de blessure. »

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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