Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit prin­cipal avant 2027.

Son ancien prépa­ra­teur, Marco Panichi, qui a égale­ment travaillé avec Novak Djokovic, a donné son avis sur sa bles­sure au genou lors d’une inter­view accordée à Gonzo Tennis, dont les propos sont relayés par Ubitennis.

« C’est une maladie clas­sique du coureur. Une inflam­ma­tion due à une surcharge . Surtout, une mauvaise foulée peut entraîner, avec le temps, une inflam­ma­tion. C’est embê­tant , car si l’in­flam­ma­tion devient chro­nique, la guérison est plus longue. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui est arrivé à Jannik, mais c’est une patho­logie assez courante chez les coureurs, surtout sur les surfaces dures. C’est juste un peu gênant. En tout cas, en toutes ces années. Je n’ai quasi­ment jamais entendu parler de quel­qu’un qui ait subi une opéra­tion pour ce type de blessure. »