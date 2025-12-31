Préparateur physique très réputé du circuit professionnelle, Marco Panichi affiche un CV très impressionnant. Après avoir travaillé avec, s’il vous plaît, Novak Djokovic et Jannik Sinner, le technicien italien s’est récemment engagé aux côtés d’Holger Rune, qui a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.
Interrogé par le quotidien italien, La Repubblica, sur ses méthodes d’entraînements parfois originales (canoë, patinage sur glace, équitation), Panichi a notamment révélé qu’il avait passé une période incroyable d’un point de vue professionnel lors de la fameuse suspension de son compatriote et ancien poulain.
« Précision importante : je ne peux pas parler de ma collaboration avec Jannik pour des raisons contractuelles. Je ne citerai pas de noms. Je dirai simplement que, d’une manière générale, certaines « improvisations » peuvent aider certains athlètes à apprendre à gérer leurs émotions. Mais je pense pouvoir dire une chose : les trois mois de sa suspension ont été l’un des plus beaux moments de ma vie professionnelle. Nous avons travaillé dur, tout en nous amusant et en échangeant beaucoup de choses dans le plus grand respect. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 16:16