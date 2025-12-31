Préparateur physique très réputé du circuit profes­sion­nelle, Marco Panichi affiche un CV très impres­sion­nant. Après avoir travaillé avec, s’il vous plaît, Novak Djokovic et Jannik Sinner, le tech­ni­cien italien s’est récem­ment engagé aux côtés d’Holger Rune, qui a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.

Interrogé par le quoti­dien italien, La Repubblica, sur ses méthodes d’en­traî­ne­ments parfois origi­nales (canoë, pati­nage sur glace, équi­ta­tion), Panichi a notam­ment révélé qu’il avait passé une période incroyable d’un point de vue profes­sionnel lors de la fameuse suspen­sion de son compa­triote et ancien poulain.

« Précision impor­tante : je ne peux pas parler de ma colla­bo­ra­tion avec Jannik pour des raisons contrac­tuelles. Je ne citerai pas de noms. Je dirai simple­ment que, d’une manière géné­rale, certaines « impro­vi­sa­tions » peuvent aider certains athlètes à apprendre à gérer leurs émotions. Mais je pense pouvoir dire une chose : les trois mois de sa suspen­sion ont été l’un des plus beaux moments de ma vie profes­sion­nelle. Nous avons travaillé dur, tout en nous amusant et en échan­geant beau­coup de choses dans le plus grand respect. »