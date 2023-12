Artisan du succès et de la longé­vité de Novak Djokovic, Marco Panichi, prépa­ra­teur physique du numéro 1 mondial, a récem­ment accordé une inter­view à World Tennis USA dans laquelle il évoque les capa­cités géné­tiques excep­tion­nelles de son joueur.

« Il y a plus d’une raison à son talent, mais toute réflexion doit partir du fait que Nole est géné­ti­que­ment un phéno­mène. Un phéno­mène capable de tout faire avec simpli­cité et cohé­rence, mais aussi capable de faire des choses que d’autres ne peuvent pas faire. Oj ne peut toujours pas le copier. Il sait jusqu’où il peut aller et a donc l’ex­pé­rience pour comprendre ce que son corps lui dit. Nous le soute­nons en lui donnant les armes pour déve­lopper ces capa­cités innées. Nole est un cham­pion exigeant, il veut beau­coup de lui‐même et par consé­quent ceux qui l’en­tourent doivent s’adapter à ces ambitions. »