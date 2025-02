Ex‐préparateur physique de Novak Djokovic et désor­mais aux côtés de Jannik Sinner, Marco Panichi a révélé dans des propos rapportés par Ubitennis avoir surnommé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem « Mister Why » (« monsieur pourquoi »).

« Nous l’avons appelé ainsi parce que lorsque nous lui deman­dions de faire quelque chose, il deman­dait toujours pour­quoi il devait le faire avant de commencer. On pouvait donc voir qu’il avait un état d’es­prit diffé­rent. Ensuite, il est devenu très bon et talen­tueux au tennis parce qu’il était capable d’être maniaque dans certains aspects, et j’en ai été témoin après avoir passé sept ans avec lui. L’angle de la jambe, l’angle du pied… »