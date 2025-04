S’exprimant dans les colonnes du Corriere della Sera à propos du retour de suspen­sion de Jannik Sinner prévu à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai), son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, a expliqué que cette pause avait permis à l’ac­tuel numéro 1 mondial de recharger les batte­ries, notam­ment mentalement.

« L’élargissement de la sphère mentale permet de se présenter à un entraî­ne­ment plus frais. Mais il est tout aussi vrai qu’une certaine répé­ti­ti­vité est utile pour la compa­raison, sans risquer d’en­fermer le joueur dans quelque chose de trop mono­tone. C’est la variété dans le proto­cole de travail qui nous permet de comprendre si nous travaillons bien. De plus, au cours de ces trois mois, il a pris du temps pour lui : il s’est redé­cou­vert. La désin­toxi­ca­tion est en cours. Je suis très heureux : sur le plan mental, il s’est trans­formé. Il reviendra à Rome avec une énorme moti­va­tion et une grande fraîcheur. »