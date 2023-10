Personnage bien connu du circuit profes­sionnel pour avoir coura­geu­se­ment dénoncé, en 2019, un scan­dale de paris truqués notam­ment au sein de son pays, en Argentine, Marco Trungelliti, actuel 236e joueur mondial et ancien 112e, s’est longue­ment entre­tenu avec nos confrères de La Nacion.

Un entre­tien dans lequel il aborde de nombreux sujets dont l’inac­tion de certaines légendes de ce sport comme Rafael Nadal et Roger Federer, contrai­re­ment à Novak Djokovic, face à ce fléau loin d’être endigué.

« Je pense que ce que fait Djokovic est indis­pen­sable (avec la PTPA, ndlr). Qu’on le veuille ou non, Federer et Nadal n’ont jamais rien dit. Qu’on le veuille ou non, ils sont complices du mauvais fonc­tion­ne­ment du système, car ils n’ont jamais voulu ouvrir la bouche et se battre pour les droits des joueurs. S’ils l’ont fait, c’était en interne, mais rien n’a changé. Ce n’est que cette année qu’ils ont un peu modifié les prix des Challengers, mais ils restent honteux, alors que nous sommes censés sortir de l’âge d’or le plus glorieux de l’his­toire du tennis. On ne peut pas être complice de 80 à 100 personnes qui vivent du tennis. C’est ce qui m’a toujours énervé et qui conti­nuera à m’énerver. En tant que joueurs, ils peuvent être formi­dables, mais en tant qu’hu­mains essayant d’amé­liorer le système en général, je pense qu’ils sont très médiocres. C’est ce que Djokovic et (Vasek) Pospisil font égale­ment aujourd’hui. De plus, tout ce travail sur la PTPA leur prend du temps et de l’énergie. »