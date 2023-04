Le lanceur d’alerte argentin persiste et signe. Il s’est exprimé derniè­re­ment chez nos confrères de la Nacion. Pour Marco Trungelliti, rien n’a vrai­ment bougé depuis qu’il a fait des décla­ra­tions concer­nant un système de matchs truqués.

« Des milliers d’en­traî­neurs sont impli­qués, ils (les insti­tu­tions tennis­tiques, ndlr) sont tous au courant et travaillent encore avec des joueurs qui sont dans les 40 ou 50 premiers du clas­se­ment mondial. Ce sont ces entraî­neurs eux‐mêmes qui truquent des matches depuis 10 à 15 ans, tout le monde est au courant. »

Interrogé dans le cadre de sa parti­ci­pa­tion sur un Challenger, il a expliqué à nouveau pour­quoi les choses ne vont pas bouger : « Il est tout à fait évident qu’il existe un système de corrup­tion paral­lèle et que de nombreuses orga­ni­sa­tions sont satis­faites de ce système parce qu’il permet aux joueurs de parti­ciper aux tour­nois ITF [profes­sion­nels de troi­sième niveau]. Dans les Challengers, plus ou moins, mais à l’ITF, il est impos­sible de penser qu’il est viable de sortir d’un tournoi avec 40 euros. Malgré cela, les gens sont toujours très heureux et, de temps en temps, ils sanc­tionnent un inconnu pour dire qu’il travaille, mais s’ils voulaient l’éra­di­quer, ils l’au­raient déjà fait. Ici même, dans le club, si vous vous laissez distraire un peu et que vous regardez autour de vous, vous verrez qu’il y a des gens qui parient et qui font ces choses, qui disent aux joueurs ce qu’il ne faut pas faire. »