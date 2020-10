Retraité depuis l’année dernière, Marcos Baghdatis travaille depuis décembre 2019 aux côté d’Elina Svitolina en tant que conseiller rapproché.

Ancien numéro 8 mondial et finaliste de l’Open d’Australie 2006, Le Chypriote a donné une interview au Cyprus Mail. Il a notamment été questionné sur la domination du big 3 comprenant Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic et estime que « ce qu’il ont réalisé est hors de ce monde. Et la raison pour laquelle ils sont toujours présents à gagner des tournois est parce qu’ils n’arrêtent jamais d’apprendre, ils trouvent toujours des moyens de s’améliorer, même après presque deux décennies au top ».

Ensuite questionné sur la future relève, Marcos a bien voulu se mouiller en citant un certain jeune italien qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines : « Il sera difficile pour quiconque d’émerger après eux, même s’il y a de grands talents autour », a d’abord déclaré Baghdatis. « L’un d’eux est l’Italien Jannik Sinner, il a tout pour devenir grand, y compris une grande équipe autour de lui et un entraîneur légendaire comme Riccardo Piatti, ce qui est extrêmement important, surtout à un jeune âge comme le sien« .