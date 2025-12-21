Grand invité de nos confrères de Tennis 365, Marcos Baghdatis s’est longue­ment exprimé sur Novak Djokovic, qu’il consi­dère comme l’ad­ver­saire le plus coriace de sa carrière, devant Roger Federer et Rafael Nadal.

Interrogé sur la suite de la carrière du Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain, le Chypriote a fait preuve de pragmatisme.

« D’année en année, ses chances dimi­nuent, c’est certain. Mais il est toujours là, il fait toujours partie des cinq meilleurs joueurs mondiaux, voire les trois meilleurs, il est toujours en compé­ti­tion avec les deux meilleurs. Donc, il est toujours là. Mais pour combien de temps encore ? Je pense que cela ne dépend que de lui, surtout de son état d’es­prit, s’il prend toujours autant de plaisir et s’il continue à jouer à ce niveau. Si j’étais à sa place, je ne pren­drais jamais ma retraite non plus. Mais tout dépend de lui. »