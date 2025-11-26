AccueilATPMarcos Baghdatis : "Quand j'étais plus jeune et que je jouais contre...
ATP

Marcos Baghdatis : « Quand j’étais plus jeune et que je jouais contre Roger Federer, j’avais toujours l’im­pres­sion que je pouvais le battre. J’ai toujours ressenti cela. Mais avec Novak, c’était différent »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

4963
Grigor Dimitrov

Dans une récente inter­view l’an­cien joueur chypriote est revenu sur sa carrière et notam­ment sur ses duels face à Novak Djokovic 

« Quand j’étais plus jeune et que je jouais contre Roger Federer, j’avais toujours l’im­pres­sion que je pouvais le battre. J’ai toujours ressenti cela. Mais avec Novak, c’était diffé­rent, on avait l’im­pres­sion qu’il n’y avait pas de solu­tion. On essayait d’ou­vrir une porte, mais il la refer­mait toujours. Je dis toujours que c’est un privi­lège de pouvoir partager le court avec certains des plus grands joueurs du monde qui aient jamais joué à ce sport de toute l’his­toire… surtout Novak pour moi, c’était quelque chose d’incroyable »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 09:50

Article précédent
Dominic Thiem peut remer­cier sa grand‐mère : « Elle a vendu son appar­te­ment pour que je puisse conti­nuer à m’entraîner »
Article suivant
Gilles Simon au sujet de Medvedev : « Quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’in­té­rieur qui n’est pas simple à gérer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.