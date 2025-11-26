Dans une récente interview l’ancien joueur chypriote est revenu sur sa carrière et notamment sur ses duels face à Novak Djokovic
« Quand j’étais plus jeune et que je jouais contre Roger Federer, j’avais toujours l’impression que je pouvais le battre. J’ai toujours ressenti cela. Mais avec Novak, c’était différent, on avait l’impression qu’il n’y avait pas de solution. On essayait d’ouvrir une porte, mais il la refermait toujours. Je dis toujours que c’est un privilège de pouvoir partager le court avec certains des plus grands joueurs du monde qui aient jamais joué à ce sport de toute l’histoire… surtout Novak pour moi, c’était quelque chose d’incroyable »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 09:50