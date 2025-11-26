Dans une récente inter­view l’an­cien joueur chypriote est revenu sur sa carrière et notam­ment sur ses duels face à Novak Djokovic

« Quand j’étais plus jeune et que je jouais contre Roger Federer, j’avais toujours l’im­pres­sion que je pouvais le battre. J’ai toujours ressenti cela. Mais avec Novak, c’était diffé­rent, on avait l’im­pres­sion qu’il n’y avait pas de solu­tion. On essayait d’ou­vrir une porte, mais il la refer­mait toujours. Je dis toujours que c’est un privi­lège de pouvoir partager le court avec certains des plus grands joueurs du monde qui aient jamais joué à ce sport de toute l’his­toire… surtout Novak pour moi, c’était quelque chose d’incroyable »