Ancien 8e joueur mondial et finaliste de l’Open d’Australie en 2006 (seulement battu par Roger Federer), Marcos Baghdatis s’est exprimé chez nos confrères de Tennis 365.
Interrogé sur la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Chypriote a été invité à désigner celui qui remportera le plus de tournois du Grand Chelem en fin de carrière. Et s’il a choisi l’Espagnol, Marcos a quand même émis quelques réserves.
« Qui remportera le plus de titres du Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? C’est une question très difficile. Je dirais Alcaraz, car son jeu est plus varié, je dirais. Mais il est peut‐être moins constant mentalement que Sinner, ce qui peut se retourner contre lui. Mais oui, je dirais Alcaraz. »
