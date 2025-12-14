Ancien 8e joueur mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 2006 (seule­ment battu par Roger Federer), Marcos Baghdatis s’est exprimé chez nos confrères de Tennis 365.

Interrogé sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Chypriote a été invité à dési­gner celui qui rempor­tera le plus de tour­nois du Grand Chelem en fin de carrière. Et s’il a choisi l’Espagnol, Marcos a quand même émis quelques réserves.

« Qui rempor­tera le plus de titres du Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? C’est une ques­tion très diffi­cile. Je dirais Alcaraz, car son jeu est plus varié, je dirais. Mais il est peut‐être moins constant menta­le­ment que Sinner, ce qui peut se retourner contre lui. Mais oui, je dirais Alcaraz. »