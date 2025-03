Interrogé par nos confrères de Tennis Head, Marcos Baghdatis a donné ses impres­sions en tant que fan face au spec­tacle donné par les cham­pions d’aujourd’hui.

« À mon avis, et je le dis en toute fran­chise, si j’avais les clés de tout (ce qui n’est pas le cas !), je ne ferais pas de troi­sième ou cinquième set, mais s’il y avait un tie‐break avant 10 minutes, j’au­rais de l’adré­na­line, de l’ex­ci­ta­tion. Je vous le dis en tant que fan main­te­nant. Je serais toujours aussi enthou­siaste, et en Grand Chelem, ce serait pareil.Je dis ça parce que j’ai regardé un match à la télé­vi­sion l’année dernière entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul à Cincinnati. Alcaraz s’est imposé 7–6, puis le deuxième set 5–5, et le match était incroyable. Tommy Paul l’a emporté 7–6. Un set partout. J’ai ensuite éteint la télévision.