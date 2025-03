Ancien 8e joueur mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 2006, Marcos Baghdatis s’est longue­ment confié pour le site Tennis Head.

Forcément inter­rogé sur ses duels face à Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic mais aussi Andy Murray, le Chypriote a notam­ment tenu à insister sur la soli­dité du Serbe contre lequel il ne s’est jamais imposé en huit confrontations.

« Cela a en quelque sorte détruit ma carrière ! J’ai joué dans une géné­ra­tion ou une époque où Federer, Nadal, Novak et, en plus, Murray étaient constam­ment en finale. C’est assez diffi­cile, mais je dis toujours que c’est un privi­lège de pouvoir partager le court avec certains des plus grands joueurs du monde qui aient jamais joué, et ils ont été phéno­mé­naux. Pour moi, Novak en parti­cu­lier, c’est quelque chose d’in­croyable. Je pense que lorsque je jouais contre lui, je sentais qu’il n’y avait pas de solu­tion. Vous essayez d’ou­vrir une porte, il la referme toujours. Rafa et Roger, eux, gardaient toujours la porte ouverte, mais trou­vaient le moyen de la refermer au moment le plus impor­tant. Ils étaient excep­tion­nels. Avec Roger et Rafa, quand je les ai battus en 2010, ils m’ont demandé ce qui avait changé, et j’ai répondu que ça pouvait arriver ! »