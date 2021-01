Fraîchement élu au conseil de l’ATP aux côtés notamment de Roger Federer et de Rafael Nadal, le Néo-Zélandais Marcus Daniell, 45e joueur mondial en double, a encore du mal à y croire : « Je dois encore me persuader que j’ai des droits égaux à la table. Ce sera difficile, d’un côté je vais garder les oreilles ouvertes et de l’autre essayer de tout absorber comme une éponge. »

Censé représenter principalement les joueurs de double, Daniell aimerait que le conseil et les instances en général s’impliquent davantage dans la protection de la planète : « Nous avons un circuit assez sale l’environnement. Pas dans le sens de la façon dont les tournois se déroulent, mais sur le fait que nous devons prendre l’avion à presque tous les événements. Et bien sûr, voler est assez nocif pour l’environnement. C’est un gros problème que je veux aborder dans mon mandat. »