L’ex‐numéro 7 mondial, Mardy Fish, a établi un clas­se­ment des 5 meilleurs joueurs de l’his­toire sur terre battue. Il place évidem­ment Rafael Nadal en numéro 1. Son choix suivant porte plus à débat. L’Américain place Novak Djokovic et Roger Federer devant Bjorn Borg, 6 fois sacré à Roland‐Garros ! Une déci­sion contes­table mais le Suédois n’a jamais eu à affronter constam­ment le roi de la terre, Rafa, comme le Serbe et le Suisse. Le choix de les comparer est périlleux. Guillermo Vilas complète son top 5. Certains regrettent l’ab­sence de Gustavo Kuerten, triple vain­queur à Roland‐Garros. Le débat est ouvert…

My top 5 Clay Court

1. Rafa

2. Djokovic

3. Roger

4. Borg

5. Villas — Mardy Fish (@MardyFish) May 16, 2021