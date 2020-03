Le capitaine de l’équipe américaine, Mardy Fish est plutôt alarmiste et ne croit pas qu’il sera possible de jouer la saison sur terre-battue : « L’ATP a suspendu la saison pendant 6 semaines, et sincèrement je ne peux pas penser que le tour recommencera à Madrid, Rome puis à Paris. Peut-être qu’il faudra faire aussi une pause pendant la saison sur terre battue. Je pense que la décision va se prendre surtout en fonction de ce qu’il va se passer dans les semaines à venir, et tout est possible en fait »