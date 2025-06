Mardy Fish aime telle­ment char­rier et cham­brer Roger Federer qu’il en a fait son fond de commerce sur les réseaux sociaux.

Réagissant au commen­taire d’un inter­naute sur le fait que « Roger Federer est le plus grand joueur à avoir jamais pris une raquette de tennis », l’ ex‐7e joueur mondial, vain­queur une seule fois face au Suisse en neuf confron­ta­tions, a expliqué pour­quoi ce dernier ne pouvait pas prétendre à ce titre.

Can’t be the grea­test ever if you lost to me. Sorry I don’t make the rules 🤷🏽‍♂️ https://t.co/4Ik4P6HkIg