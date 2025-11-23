De passage dans l’émission « The David Rubenstein Show », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova a dit ce qu’elle pensait du coaching sur le court, autorisé depuis quelques années sur le circuit sous certaines conditions.
« Cela dépend du déroulement du match. Il m’arrivait parfois de dire à mon entraîneur : ça suffit. Le stress de la situation, je pense, guide la communication entre le joueur et l’entraîneur. Certains joueurs adorent ça, ils communiquent ouvertement avec leurs entraîneurs. Je sais qu’Alcaraz le fait très souvent, je pense que Sinner le fait moins souvent. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 08:51