Maria Sharapova : « Certains joueurs, comme Alcaraz, le font ouver­te­ment et très souvent. Sinner, moins »

Par Baptiste Mulatier

De passage dans l’émis­sion « The David Rubenstein Show », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova a dit ce qu’elle pensait du coaching sur le court, auto­risé depuis quelques années sur le circuit sous certaines conditions. 

« Cela dépend du dérou­le­ment du match. Il m’ar­ri­vait parfois de dire à mon entraî­neur : ça suffit. Le stress de la situa­tion, je pense, guide la commu­ni­ca­tion entre le joueur et l’en­traî­neur. Certains joueurs adorent ça, ils commu­niquent ouver­te­ment avec leurs entraî­neurs. Je sais qu’Alcaraz le fait très souvent, je pense que Sinner le fait moins souvent. »

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 08:51

