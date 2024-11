Invité d’hon­neur à Belgrade cette semaine à l’oc­ca­sion du tournoi, Marian Vajda a évoqué l’époque où il était le coach de Novak Djokovic.

« On échange souvent des textos et on discute. On a parlé après les Jeux olym­piques. J’étais en larmes, et lui aussi Tout le monde était en larmes, c’était le couron­ne­ment de son travail, de tous ses succès, et c’était vrai­ment extra­or­di­naire. Cela a été un voyage incroyable de l’en­traîner. Quand j’y repense aujourd’hui et que je vois tous ces chiffres, je me dis que c’est vrai­ment une réus­site incroyable. Jamais, je n’aurais jamais pu imaginer qu’il rempor­te­rait autant de titres et de tour­nois et serait le meilleur de l’histoire du tennis »