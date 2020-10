Discret depuis la disqualification de Novak Djokovic de l’US Open et sa défaite en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal, l’entraîneur du numéro 1 mondial est revenu sur plusieurs sujets lors d’une interview accordé au site serbe Novosti.

Lorsque le journaliste lui a demandé combien de temps restera-t-il avec son poulain, le Slovaque a répondu de la meilleure des manières : « J’espère qu’il battra tous les records. Commençons par gagner plus de 20 tournois du Grand Chelem ensemble ! », a lancé celui qui vient d’être grand-père.

Avec 17 titres du Grand Chelem pour l’instant à son actif, Novak, qui n’a « que » 33 ans, peut légitimement espérer atteindre ce nombre prestigieux d’ici la fin de sa carrière.

Concernant leur relation particulière, Marian pense aussi qu’il joue un rôle qui va au delà du coaching tennistique : « Maintenant, même, il s’agit bien plus de travailler avec une personne que de coaching. Il m’a toujours fait confiance et je lui ai toujours fait confiance. C’est une question de respect mutuel. Chaque jour, on parle de tout, du sport, mais aussi de la vie privée »