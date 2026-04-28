Accueil ATP

Marin Cilic (37 ans) n’a pas froid aux yeux : « Mon objectif à long terme est de remporter un autre titre du Grand Chelem »

Par
Thomas S
-
74
US OPEN 2014

Victime du fameux virus à Madrid et contraint au forfait avant le deuxième tour, Marin Cilic était récem­ment de passage sur le podcast de Greg Rusedski, nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Off Court with Greg.

Et le joueur croate, lauréat de l’US Open 2014, a fait une décla­ra­tion assez surpre­nante et surtout très ambi­tieuse concer­nant ses objec­tifs à long terme, alors qu’il aura 38 ans en septembre prochain. 

« En ce qui concerne les objec­tifs à long terme, l’idée est d’essayer de remporter un autre tournoi du Grand Chelem. C’est ce qui motive mon entraî­ne­ment, ma routine et le fait de me lever chaque jour. Je ne sais pas si cela va se produire, mais c’est ce qui me donne cette étin­celle. À court terme, ce sont les petites choses du quoti­dien. Essayer de faire tout ce que je peux, du mieux que je peux, pour ne pas oublier ce qui me fait gagner des matchs. La concen­tra­tion, l’intensité, l’excitation d’être sur le court et la joie de jouer. Et aussi, pendant les séances d’entraînement, ce qu’il faut recher­cher, comment améliorer mes points forts et pallier mes faiblesses. Globalement, c’est travailler en vue de cet objectif à long terme », a déclaré celui qui n’a plus atteint un dernier carré en Grand Chelem depuis Roland‐Garros en 2022. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥