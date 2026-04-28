Victime du fameux virus à Madrid et contraint au forfait avant le deuxième tour, Marin Cilic était récem­ment de passage sur le podcast de Greg Rusedski, nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Off Court with Greg.

Et le joueur croate, lauréat de l’US Open 2014, a fait une décla­ra­tion assez surpre­nante et surtout très ambi­tieuse concer­nant ses objec­tifs à long terme, alors qu’il aura 38 ans en septembre prochain.

« En ce qui concerne les objec­tifs à long terme, l’idée est d’essayer de remporter un autre tournoi du Grand Chelem. C’est ce qui motive mon entraî­ne­ment, ma routine et le fait de me lever chaque jour. Je ne sais pas si cela va se produire, mais c’est ce qui me donne cette étin­celle. À court terme, ce sont les petites choses du quoti­dien. Essayer de faire tout ce que je peux, du mieux que je peux, pour ne pas oublier ce qui me fait gagner des matchs. La concen­tra­tion, l’intensité, l’excitation d’être sur le court et la joie de jouer. Et aussi, pendant les séances d’entraînement, ce qu’il faut recher­cher, comment améliorer mes points forts et pallier mes faiblesses. Globalement, c’est travailler en vue de cet objectif à long terme », a déclaré celui qui n’a plus atteint un dernier carré en Grand Chelem depuis Roland‐Garros en 2022.