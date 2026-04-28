Victime du fameux virus à Madrid et contraint au forfait avant le deuxième tour, Marin Cilic était récemment de passage sur le podcast de Greg Rusedski, nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Off Court with Greg.
Et le joueur croate, lauréat de l’US Open 2014, a fait une déclaration assez surprenante et surtout très ambitieuse concernant ses objectifs à long terme, alors qu’il aura 38 ans en septembre prochain.
« En ce qui concerne les objectifs à long terme, l’idée est d’essayer de remporter un autre tournoi du Grand Chelem. C’est ce qui motive mon entraînement, ma routine et le fait de me lever chaque jour. Je ne sais pas si cela va se produire, mais c’est ce qui me donne cette étincelle. À court terme, ce sont les petites choses du quotidien. Essayer de faire tout ce que je peux, du mieux que je peux, pour ne pas oublier ce qui me fait gagner des matchs. La concentration, l’intensité, l’excitation d’être sur le court et la joie de jouer. Et aussi, pendant les séances d’entraînement, ce qu’il faut rechercher, comment améliorer mes points forts et pallier mes faiblesses. Globalement, c’est travailler en vue de cet objectif à long terme », a déclaré celui qui n’a plus atteint un dernier carré en Grand Chelem depuis Roland‐Garros en 2022.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 14:54