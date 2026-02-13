AccueilATPMarin Cilic compare les époques : "Je pense que les joueurs actuellement...
Alors que le débat concer­nant les diffé­rences entre le Top 10 actuel et celui de l’époque où Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic régnaient encore sur le circuit a été relancé par Patrick Mouratoglou, Marin Cilic a été inter­rogé à ce sujet sur Tennis Channel.

Et si le Croate n’a voulu froisser personne, il a malgré tout reconnu que certains des meilleurs joueurs actuels pouvaient encore gagner en régularité. 

« Je dirais que si l’on compare le niveau, je ne pense pas qu’il y ait une grande diffé­rence. Mais je pense qu’il y a dix, douze, quatorze ans, il y avait des joueurs qui étaient incroya­ble­ment régu­liers, qui jouaient semaine après semaine à un niveau très élevé. Je pense à Thomas Berdych, David Ferrer, Tsonga… beau­coup de ces joueurs qui jouaient vrai­ment très bien semaine après semaine. Et aujourd’hui, les joueurs ont le niveau, ils sont incroya­ble­ment compé­ti­tifs. Je pense qu’ils ont un excellent jeu. Mais tous ceux qui se trouvent dans le groupe, je ne sais pas, entre la cinquième et la ving­tième place, pour­raient travailler un peu plus leur régu­la­rité, pour atteindre ce niveau semaine après semaine. Je pense que c’est la seule différence. »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 14:14

