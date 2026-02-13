Alors que le débat concernant les différences entre le Top 10 actuel et celui de l’époque où Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic régnaient encore sur le circuit a été relancé par Patrick Mouratoglou, Marin Cilic a été interrogé à ce sujet sur Tennis Channel.
Et si le Croate n’a voulu froisser personne, il a malgré tout reconnu que certains des meilleurs joueurs actuels pouvaient encore gagner en régularité.
Marin Cilic compares top 10 from Big 3 era to today’s era pic.twitter.com/nhIIWdraMD— asud (@asud683385) February 13, 2026
« Je dirais que si l’on compare le niveau, je ne pense pas qu’il y ait une grande différence. Mais je pense qu’il y a dix, douze, quatorze ans, il y avait des joueurs qui étaient incroyablement réguliers, qui jouaient semaine après semaine à un niveau très élevé. Je pense à Thomas Berdych, David Ferrer, Tsonga… beaucoup de ces joueurs qui jouaient vraiment très bien semaine après semaine. Et aujourd’hui, les joueurs ont le niveau, ils sont incroyablement compétitifs. Je pense qu’ils ont un excellent jeu. Mais tous ceux qui se trouvent dans le groupe, je ne sais pas, entre la cinquième et la vingtième place, pourraient travailler un peu plus leur régularité, pour atteindre ce niveau semaine après semaine. Je pense que c’est la seule différence. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 14:14