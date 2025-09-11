L’Equipe nous offre une interview de Marin Cilic qui sera le leader de la Croatie qui affronte la France en Coupe Davis.
Marin se dit plutôt étonné par sa situation sur le tour où contrairement à d’autres joueurs il ne parvient pas à obtenir beaucoup d’invitations alors même que son palmarès est unique et plaide en sa faveur.
« Pour moi ç’a été très simple. Je me mets un but à atteindre, disons revenir dans le top 50 pour jouer les plus gros tournois avec le rêve de les gagner, et je vois quelles sont les étapes. C’est un raisonnement basique. Je n’ai pas reçu de wild‐cards dans les tournois que je voulais jouer. J’en étais un peu surpris d’ailleurs, car durant ma carrière je pense avoir été extrêmement fair‐play avec les organisateurs. … Donc il fallait jouer en Challenger et je n’avais pas de problèmes avec ça. Bien au contraire. L’atmosphère, jouer contre des jeunes gars, sentir leur énergie. Ç’a été une bonne expérience. Je ne me disais pas : tu es trop bon pour ça, tu ne devrais pas faire ça.. ».
