Interrogé sur de nombreux sujets en confé­rence de presse en marge du tournoi de Pune, en Inde, Marin Cilic, après avoir évoqué la diffé­rence entre un cham­pion de Grand Chelem et les autres joueurs, est revenu sur le départ à la retraite de Roger Federer et sur les consé­quences sur le circuit actuel.

« Nous voulions que Federer ne parte jamais, parce que c’est un type formi­dable et qu’il est une source d’ins­pi­ra­tion non seule­ment pour nous, les joueurs, mais aussi pour beau­coup d’en­fants dans le monde. De plus, pour beau­coup de ces joueurs de la nouvelle géné­ra­tion qui font main­te­nant partie de l’élite, il a été leur plus grande source d’ins­pi­ra­tion, leur plus grande réfé­rence, et il est peut‐être encore leur idole. Il est très diffi­cile d’as­si­miler qu’il n’est plus là, il est clair que le circuit est diffé­rent sans lui. Cependant, je dirais que nous avons encore de la chance : nous avons Nadal et Djokovic qui jouent, et quand je dis jouer, je veux dire garder cet enthou­siasme qui les main­tient top. Ce n’est pas la même chose sans Roger, mais je pense que les gars savent que le circuit est différent. »