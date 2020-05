Le joueur croate est confiant dans l’avenir et plutôt optimiste. Selon lui, malgré tout, il faudrait que certaines choses puissent changer surtout pour les petits tournois (propos relayés par Tennis.com) : « Depuis des années, de nombreux tournois ATP et Grand Chelem se portent très bien. Pour nous, la chose principale et la plus importante est de garder le calendrier, de conserver des tournois qui fonctionnent bien. En revanche, je pense que le tennis devrait commencer à rééquilibrer certains revenus des grands tournois, du Grand Chelem ou des Masters 1000 et aussi penser aux plus petits tournois pour les aider à grandir et à développer le tennis. Alors peut-être que dans 10 ou 20 ans, nous aurons un tournoi ATP 250 qui offrira un prize money d’un million de dollars, je ne crois pas que ce soit impossible »