Pas loin d’un retour dans le Top 100 (actuel 109e mondial) suite à son récent parcours sur le Challenger de Madrid (défaite en finale contre Majchrzak), Marin Cilic, désor­mais âgé de 36 ans, a bien l’in­ten­tion de pour­suivre aussi long­temps que possible sa carrière, comme il l’a confié chez nos confrères de Puntodebreak.

Egalément inter­rogé sur Carlos Alcaraz, qu’il préfère à Jannik Sinner, le Croate a expliqué pour­quoi le style de jeu du prodige espa­gnol était assez unique.

« Les joueurs agres­sifs comme lui recherchent toujours la vitesse maxi­male, le senti­ment est simi­laire à celui de conduire une voiture de F1. Ils n’ont pas besoin de gagner toutes les courses, mais je trouve extrê­me­ment complexe de montrer cette créa­ti­vité en jouant à cette vitesse. Pour Carlos, ce style de jeu est à la fois un don et une malé­dic­tion. Quand on le voit jouer, on a l’im­pres­sion qu’il a besoin de créer constam­ment quelque chose de nouveau, il est à l’op­posé de ce pilote qui conduit toujours prudem­ment et s’as­sure d’ar­river deuxième ou troi­sième. Ce profil sait quand ralentir, il rend les choses plus faciles, mais les joueurs créa­tifs comme Carlos sont diffé­rents. Quand on le voit jouer, c’est impres­sion­nant, donc je ne suis pas du tout inquiet, il va conti­nuer à se déve­lopper correctement. »