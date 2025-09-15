Au cours d’une récente interview accordé à The Tennis Mentor, Marin Cilic est revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en demi‐finales de l’US Open 2014. Ce jour‐là, le Croate avait infligé une défaite historique au Suisse (6−3, 6–4, 6–4) avant de soulever deux jours plus tard le trophée face à Kei Nishikori. Un souvenir forcément inoubliable.
« C’était tout simplement incroyable. Même la fin du match était incroyable à voir. Servir pour la victoire. Et quand j’ai gagné, c’était juste de l’émotion pure, du bonheur pur, un beau sourire à la fin. Puis, quand je suis venu au filet, Roger m’a dit des mots incroyablement beaux : ‘Je suis tellement heureux pour toi, mon pote’. Bien sûr, nous nous connaissons depuis le circuit, mais vous savez, nous sommes rivaux. C’était toujours une rivalité et c’était un moment intense de disputer ce match pour aller en finale. C’était juste un moment magnifique. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 18:08