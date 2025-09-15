Au cours d’une récente inter­view accordé à The Tennis Mentor, Marin Cilic est revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en demi‐finales de l’US Open 2014. Ce jour‐là, le Croate avait infligé une défaite histo­rique au Suisse (6−3, 6–4, 6–4) avant de soulever deux jours plus tard le trophée face à Kei Nishikori. Un souvenir forcé­ment inoubliable.

« C’était tout simple­ment incroyable. Même la fin du match était incroyable à voir. Servir pour la victoire. Et quand j’ai gagné, c’était juste de l’émo­tion pure, du bonheur pur, un beau sourire à la fin. Puis, quand je suis venu au filet, Roger m’a dit des mots incroya­ble­ment beaux : ‘Je suis telle­ment heureux pour toi, mon pote’. Bien sûr, nous nous connais­sons depuis le circuit, mais vous savez, nous sommes rivaux. C’était toujours une riva­lité et c’était un moment intense de disputer ce match pour aller en finale. C’était juste un moment magnifique. »