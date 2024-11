Présent cette semaine sur l’ATP 250 de Belgrade, Marin Cilic a bien voulu se souvenir de son rapport avec le fameux Big 3 et le comparer avec la géné­ra­tion actuelle.

« Novak et Rafa, ils se ressemblent sur le plan mental. Si vous n’êtes pas avec eux dès la première balle du match, vous pouvez immé­dia­te­ment rentrer chez vous et dire au revoir à tout le monde. Il faut être prêt menta­le­ment pour jouer dès la première frappe car une fois qu’ils ont pris le rythme, il n’y a plus de retour possible. Avec Roger, en revanche, c’était bien diffé­rent. Il a toujours servi de manière fantas­tique, a joué offen­si­ve­ment, était capable de changer le rythme, le jeu. Si je les compare aux plus jeunes, Sinner et Alcaraz, il est clair que Jannik et Carlos ne sont pas encore au même niveau de prépa­ra­tion mentale, que l’était Novak, Roger et Rafa. »