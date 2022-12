La mère d’Andrey Rublev, Marina Marenko, a révélé au média russe Sport24 à quel point la guerre en Ukraine avait affecté le moral et ainsi les perfor­mances de son fils cette année.

« Ce fut une année très diffi­cile pour Andrey – il y avait beau­coup de pres­sion de la part du public, des médias et des jour­na­listes. Sans toute cette situa­tion, ses résul­tats auraient bien sûr été plus fruc­tueux. Les confé­rences de presse d’après‐match ont été diffi­ciles pour Andrey. Les jour­na­listes ont essayé de le provo­quer de toutes les manières possibles, ce qui lui a mis la pres­sion. »

Rublev a tout de même remporté quatre titres en 2022 (Marseille, Dubaï, Belgrade, Gijon), disputé deux quarts de finale de Grand Chelem (à Roland‐Garros et à l’US Open) et joué des demies à Indian Wells et au Masters.