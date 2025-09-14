Dans des propos relayés par le média russe Championnat, Marina Marenko, mère d’Andrey Rublev et coach de tennis, a conseillé au grand ami de son fils, Daniil Medvedev, de prendre une pause.
« Je n’ai discuté de cela avec personne. C’est mon opinion personnelle et subjective. L’énergie du vainqueur est importante pour les athlètes, c’est elle qui les aide à prendre la bonne décision au moment décisif. Il a simplement épuisé ses émotions. Mais ce n’est pas grave : il va se reposer, récupérer. C’est un garçon fort et un joueur très intelligent. Daniil est l’ancien numéro un mondial, il peut se permettre de se détendre un peu. Ce n’est pas la fin de sa carrière, mais simplement un repos. Et c’est normal. Quand on est épuisé, on n’a plus la force de gagner, il faut la reconstituer. Si cette idée lui est venue, il faut la mettre en œuvre. Pourquoi pas ? C’est un travail fou et routinier qui nécessite du repos et une réserve émotionnelle pour pouvoir gagner. Je crois en lui et je lui souhaite un bon repos. »
Pour rappel, Daniil Medvedev a engagé deux nouveaux entraîneurs après avoir mis un terme à sa collaboration avec Gilles Cervara.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 18:17