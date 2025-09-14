Dans des propos relayés par le média russe Championnat, Marina Marenko, mère d’Andrey Rublev et coach de tennis, a conseillé au grand ami de son fils, Daniil Medvedev, de prendre une pause.

« Je n’ai discuté de cela avec personne. C’est mon opinion person­nelle et subjec­tive. L’énergie du vain­queur est impor­tante pour les athlètes, c’est elle qui les aide à prendre la bonne déci­sion au moment décisif. Il a simple­ment épuisé ses émotions. Mais ce n’est pas grave : il va se reposer, récu­pérer. C’est un garçon fort et un joueur très intel­li­gent. Daniil est l’an­cien numéro un mondial, il peut se permettre de se détendre un peu. Ce n’est pas la fin de sa carrière, mais simple­ment un repos. Et c’est normal. Quand on est épuisé, on n’a plus la force de gagner, il faut la recons­ti­tuer. Si cette idée lui est venue, il faut la mettre en œuvre. Pourquoi pas ? C’est un travail fou et routi­nier qui néces­site du repos et une réserve émotion­nelle pour pouvoir gagner. Je crois en lui et je lui souhaite un bon repos. »

Pour rappel, Daniil Medvedev a engagé deux nouveaux entraî­neurs après avoir mis un terme à sa colla­bo­ra­tion avec Gilles Cervara.