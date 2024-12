La mère d’Andrey Rublev a donné un long entre­tien à BB Tennis. Elle évoque le rapport qu’elle entre­tient avec son fils qu’elle a entraîné et notam­ment son compor­te­ment sur le court.

« Quelles psychoses ? Je ne pense pas qu’il souffre de psychose. En tant que mère normale, je défen­drai mon fils et dirai qu’il ne souffre pas de psychose. Tout chez lui est génial, je peux expli­quer beau­coup de choses. Il est telle­ment émotif depuis son enfance qu’il est chargé de ces psychoses, et grâce à elles, il joue souvent bien. Il accom­plit beau­coup de choses grâce aux émotions qu’il dégage. Parfois, il ne joue pas comme il le souhai­te­rait. Il s’ex­prime et commence à bien le faire. Je pense qu’il sait comment se contrôler. »