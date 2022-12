Alors que Milos Raonic, absent depuis juillet 2021, prépa­re­rait son retour sur le circuit, son entraî­neur, Mario Tudor, a partagé les infor­ma­tions que lui a transmis son ami et compa­triote Goran Ivanisevic sur Novak Djokovic. Des propos accordés à Sportklub Slovenia et rapportés par Eurosport.

« Goran est l’un de mes meilleurs amis et nous sommes en contact presque tous les jours. Quant à Nole, Goran me dit qu’il est incroyable à l’en­traî­ne­ment, qu’il cherche à s’amé­liorer à chaque entraî­ne­ment. Il s’in­té­resse à chaque petite chose et vous devez vrai­ment être bien préparé en tant qu’en­traî­neur, car Novak vous veut plei­ne­ment impliqué et surtout, il veut être de mieux en mieux chaque jour. Nole accepte aussi bien les critiques que les louanges et se demande constam­ment où sont les petites choses à améliorer. Voici pour­quoi il ne cesse de s’amé­liorer. Si vous regardez Roger, Rafael et Novak, la manière dont ils ont amélioré et travaillé sur leur jeu au cours des quinze dernières années, vous comprenez rapi­de­ment pour­quoi ils sont si bons. Le travail acharné et la vision de la façon d’amé­liorer leur tennis les rendent si excep­tion­nels et aussi très diffi­ciles à battre », a expliqué le coach croate.