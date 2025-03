Au cours de son émis­sion dimanche sur RMC, Marion Bartoli a pu inter­roger le numéro 1 fran­çais, Arthur Fils, sur son parcours à Miami jusqu’en quarts de finale et notam­ment sur sa victoire en trois sets contre Frances Tiafoe.

Marion Bartoli : « J’aimerais revenir avec toi sur un match qui me paraît char­nière à Miami, c’est ce match contre Frances Tiafoe. Tu mènes pendant un set et demi, tu dois le finir en deux sets puis il arrive à remporter ce deuxième set, à t’emmener dans un troi­sième où le public améri­cain pousse pour son joueur. Tu fracasses une raquette de rage mais ce que j’ai beau­coup aimé dans ton atti­tude, c’est que derrière, tu es arrivé tout de suite à te remo­bi­liser, à tout de suite repartir au combat. J’ai trouvé très inté­res­sante ta capa­cité à te remo­bi­liser dès le début du troi­sième set. Est‐ce que ce n’est pas ça le nouveau Arthur Fils ? »

Arthur Fils : « Ça a été l’un des matchs les plus compli­qués depuis le début de saison mais aussi l’un des matchs où j’ai été le plus solide menta­le­ment. J’ai cassé ma raquette mais comme tu as dit, j’étais devant pendant un set et demi… Dans le deuxième set, j’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions. J’avais des crampes. Mon coach m’a dit de rester calme et de tenter sur tous les coups. »