Interrogée par le journal l’Equipe au sujet de la situa­tion de Novak, Marion a été assez claire. L’ancienne cham­pionne trico­lore n’est pas vrai­ment étonnée par sa déci­sion récente et elle pense que le cham­pion serbe a surtout besoin d’avoir quel­qu’un qui trouve les bons mots.

« Je pense qu’il y avait un peu de lassi­tude. Quand tu as tout gagné comme Novak, repartir, c’est surhu­main. Je me dis qu’il a pris cette déci­sion pour essayer de se redonner un coup de boost. Nenad (Zimonjic) va faire Monte‐Carlo avec lui, et ils verront ensuite. À ce stade de sa carrière, ce n’est même plus de coaching dont Novak a vrai­ment besoin, il connaît tout ce qu’il fait au milli­mètre. Je pense qu’il veut créer une dyna­mique pour avoir un nouveau souffle. Nenad le connaît extrê­me­ment bien, notam­ment grâce à la Coupe Davis. Et pour avoir joué avec lui en légendes à Wimbledon en 2022, je sais qu’il avait passé les quinze jours avec lui »