Comme beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs, Marion Bartoli n’en peut plus de Nick Kyrgios.

Invitée à réagir aux nombreuses décla­ra­tions incen­diaires de l’Australien sur Jannik Sinner et notam­ment celle concer­nant un éven­tuel duel entre les deux joueurs à l’Open d’Australie, l’an­cienne joueuse fran­çaise a dit ce qu’elle pensait lors de l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sports.

« Ses décla­ra­tions provo­ca­trices à foison, il y en a ras‐le‐bol ! » Marion Bartoli déplore le compor­te­ment provo­ca­teur et les propos de Nick Kyrgios à l'en­contre de Jannick Sinner, qui avait été contrôle positif lors d'un test anti‐dopage.

« Je ne suis pas surprise car de toute façon Kyrgios ne vit que de ça, ne vit que de décla­ra­tions plus provo­ca­trices les une que les autres. Je vous rappelle quand même que c’est un joueur qui a été capable de dire des horreurs abso­lues à Stan Wawrinka, qui est l’un des joueurs les plus polis, les plus aimés, les plus respectés sur un court de tennis, lors d’un Masters 1000 en plein match. On ne sait même pas ce qui lui passe par la tête, je ne vais même pas vous dire ce qu’il a dit, ceux qui suivent le tennis le savent. Maintenant, ses décla­ra­tions provo­ca­trices à foison, au bout d’un moment, il y en a ras‐le‐bol. Il y en a ras‐le‐bol ! De toute façon Sinner ne va pas répondre. Et s’il le joue sur le terrain, même si cela reste du tennis, on a quand même d’un côté un joueur qui est numéro 1 mondial, vient de remporter deux Grands Chelem et qui est quasi­ment devenu imbat­table et de l’autre un Nick Kyrgios qui n’a plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis le 13 juin 2023. »