Invitée à réagir à la suspen­sion de trois mois pour dopage infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Marion Bartoli, dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport, a fait part de ses doutes avec des mots assez forts.

« Il avait une épée de Damoclès nette­ment plus lourde au‐dessus de la tête, parce qu’au début, on parlait même de deux ans de suspen­sion. Je suis obligée de lire les rapports et de dire que les experts ont tous décrit ce dopage non inten­tionnel. Maintenant, là où j’ai du mal à comprendre cette déci­sion, c’est qu’il y a une juris­pru­dence au niveau du TAS, qui est situé en Suisse, et que les juris­pru­dences sont quand même plus élevées que ça, c’est-à-dire que même pour des négli­gences, il y avait plus que trois mois. Le président de l’ATP est italien et comme par hasard, il reprendra à Rome… Quand tu imbriques un peu tout, tu te dis quand même d’un certain côté, est‐ce qu’ils ne se foutent pas un peu de notre gueule ? Mais, sur les preuves et ce qui a été dit, je ne suis personne pour remettre ça en ques­tion. Donc, j’ai beau­coup de mal à me faire un avis. »